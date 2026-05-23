Україна атакувала один із найбільших нафтових терміналів рф у Новоросійську

Українські підрозділи в ніч проти 23 травня вдарили по нафтовому терміналу "Шесхаріс" і нафтобазу "Грушова" в Новоросійську. На обʼєктах спалахнули пожежі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Шесхаріс" – один з найбільших російських нафтових терміналів, розташований на Чорному морі. Через нього проходить до 75 млн тонн нафти щороку. Обʼєм резервуарного парку термінала – близько 1,28 млн кубометрів.

Нафтобаза "Грушова" входить до комплексу "Шесхаріс" і є одним з найбільших резервуарних комплексів на півдні рф. Резервуари вміщують 1,2 –1,4 млн кубометрів.

Обидва об’єкти входять до системи російської нафтової компанії-гіганта "Транснафта". Вони є частинами одного перевалочного комплексу, на якому приймають, зберігають і відвантажують російську нафту.

У Новоросійську дрони також атакували фрегат "Адмірал Ессен" і ракетоносій проєкту 1239.

Окрім того, українські підрозділи вдарили по кораблях тіньового флоту рф у Чорному морі. Підтверджено влучання в танкер Chrysalis.

Також під прицілом були російські вузли звʼязку, склади з матеріально-технічними засобами та склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.