У Китаї щонайменше 90 людей загинули через вибух на вугільній шахті

Щонайменше 90 людей загинули внаслідок вибуху газу на вугільній шахті в китайському місті Чанчжі 22 травня. Під час інциденту там працювали 247 робітників.

Про кількість загиблих повідомляє Guardian з посиланням на китайську телерадіокомпанію CCTV.

Спочатку влада повідомляла про вісьмох загиблих та 201 евакуйованого. Голова Китаю Сі Цзіньпін наказав докласти всіх зусиль для пошуку зниклих безвісти, надання допомоги пораненим та притягнення винних до відповідальності.

Ця катастрофа стала однією з найсмертоносніших на китайських шахтах за останнє десятиліття. Для порівняння: у 2023 році внаслідок обвалу на вугільній шахті у Внутрішній Монголії загинули 53 людини, а у 2009 році вибух у провінції Хейлунцзян забрав понад 100 життів. З початку 2000-х років Китай суттєво скоротив кількість смертей на вугільних шахтах, які найчастіше спричиняються вибухами газу або повенями.