Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сі включив путіну "Лебедине озеро"

21 травня 2026, 15:47
Сі включив путіну
Цей твір історично пов’язують із політичними потрясіннями в СРСР.

Під час урочистого прийому в Пекіні з нагоди візиту російського лідера путіна серед музичних творів прозвучав фрагмент балету Петра Чайковського "Лебедине озеро", який у радянській історії набув символічного значення під час політичних криз.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що вечірня програма включала як китайські, так і російські класичні композиції, зокрема "Половецькі танці", "Вальс №2" і фрагменти з балету "Лускунчик".

Окрему увагу привернув "Танець маленьких лебедів" із "Лебединого озера" – твору, який у СРСР традиційно асоціювався з періодами політичної нестабільності та зміни влади.

У радянські часи балет часто транслювали по телебаченню під час важливих криз, зокрема після смерті радянських лідерів Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Костянтина Черненка, коли ефір тимчасово заповнювали класичною музикою.

Особливого символічного значення "Лебедине озеро" набуло під час серпневого путчу 1991 року, коли його показ став одним із маркерів політичної невизначеності в СРСР.

На прийомі також подавали страви китайської кухні, зокрема пекінську качку, яловичину в бобовому соусі, креветковий бульйон і десерти з фруктами, а музичний супровід забезпечував військовий оркестр Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначимо, цими днями путін перебуває в Китаї та проводить переговори із Сі. 

 

РосіяКитайЛебедине озеро

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється