Цей твір історично пов’язують із політичними потрясіннями в СРСР.

Під час урочистого прийому в Пекіні з нагоди візиту російського лідера путіна серед музичних творів прозвучав фрагмент балету Петра Чайковського "Лебедине озеро", який у радянській історії набув символічного значення під час політичних криз.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що вечірня програма включала як китайські, так і російські класичні композиції, зокрема "Половецькі танці", "Вальс №2" і фрагменти з балету "Лускунчик".

Окрему увагу привернув "Танець маленьких лебедів" із "Лебединого озера" – твору, який у СРСР традиційно асоціювався з періодами політичної нестабільності та зміни влади.

У радянські часи балет часто транслювали по телебаченню під час важливих криз, зокрема після смерті радянських лідерів Леоніда Брежнєва, Юрія Андропова та Костянтина Черненка, коли ефір тимчасово заповнювали класичною музикою.

Особливого символічного значення "Лебедине озеро" набуло під час серпневого путчу 1991 року, коли його показ став одним із маркерів політичної невизначеності в СРСР.

На прийомі також подавали страви китайської кухні, зокрема пекінську качку, яловичину в бобовому соусі, креветковий бульйон і десерти з фруктами, а музичний супровід забезпечував військовий оркестр Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначимо, цими днями путін перебуває в Китаї та проводить переговори із Сі.