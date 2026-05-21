Греція вимагає вибачень від України через інцидент із морським дроном

21 травня 2026, 13:59
з вільних джерел
Греція вимагає вибачень від України через інцидент з морським дроном, який вважають українським. Міністр оборони країни Нікос Дендіас вважає, що дрон загрожував цивільному судноплавству і міг призвести до жертв.

Про це пише CNN Greece.

За словами Дендіаса, "немає жодних сумнівів, що це український морський безпілотник". Він додав, що Греція знає тип дрона, де його виготовили та що він робив.

"Якби будь-який круїзний лайнер прямував із Венеції до Східного Середземноморʼя, потрапивши на цей маршрут, він би пішов на дно моря. [...] Скількох загиблих ми б оплакали? І наскільки це допустимо в Середземноморʼї?" – заявив він.

Міністр додав, що Україна "винна нам величезне вибачення", а також повну гарантію, що подібне більше не повториться в цьому регіоні.

Речниця МЗС Греції уточнила, що Афіни очікують на офіційні висновки від Генерального штабу Збройних сил, перш ніж вживати офіційних заходів.

"Після надходження офіційних висновків від Генерального штабу Збройних сил до Міністерства закордонних справ ми вживемо необхідних заходів і зробимо офіційні демарші на двосторонньому та міжнародному рівнях", – наголосила вона.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється