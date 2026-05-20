Польща закликала Україну точніше обирати цілі для ударів, щоб не загрожувати безпеці країн НАТО

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав Україну значно точніше визначати цілі для ударів на території росії, щоб не створювати загрози для безпеки країн НАТО.

Про це він заявив на брифінгу для ЗМІ у середу, 20 травня, повідомляє Укрінформ.

"Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО", – наголосив міністр. За його словами, "загрози для країн НАТО" можуть використовуватися росією для пропаганди та ескалації гібридної війни.

Заява пролунала на тлі кількох інцидентів із українськими дронами у повітряному просторі країн Балтії. 23 березня підозрілий безпілотник увійшов у повітряний простір Литви і впав в озеро за 20 км від кордону з Білоруссю – імовірно, він летів атакувати порт Приморськ. 17 травня в Литві знайшли уламки дрона, який, за припущенням влади, міг бути українським. 19 травня Естонія вперше самостійно збила безпілотник у своєму небі – його знищив румунський винищувач.

Того ж дня постпред росії в ООН Небензя погрожував країнам Балтії "відповіддю" через заяви про нібито запуск українських дронів з їхньої території. Латвія назвала ці слова брехнею та "ознакою відчаю і слабкості", а США підтвердили підтримку союзників по НАТО.