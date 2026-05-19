Винищувач НАТО збив дрон над Естонією

За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.

В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає.

Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії.