Винищувач НАТО збив дрон над Естонією

19 травня 2026, 14:07
Винищувач НАТО збив дрон над Естонією
Фото: Scanpix / Postimees
За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.
В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає.
 
Про це пише ERR.
 
Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії. 
 
"Ми задіяли необхідні заходи, і винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії збив цей дрон", – сказав Певкур. 
 
Місце падіння уламків встановлюють. Сповіщення про небезпеку діяло в різних естонських регіонах. О 12:45 тривогу скасували. Попереднього разу естонців попереджали про повітряну загрозу 3 квітня. 
 

 

