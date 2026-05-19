Ілон Маск програв суд проти OpenAI

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke

Судовий позов мільярдера Ілона Маска проти керівництва компанії OpenAI, яка створила популярний чат-бот ChatGPT, суд присяжних в Окленді (штат Каліфорнія, США) повністю відхилив. Після 90 хвилин обговорення присяжні вирішили, що позовні вимоги втратили чинність.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Адвокати OpenAI у суді довели такі факти:

Запізніла реакція: Маск знав про зміну вектора розвитку компанії в бік комерціалізації ще у 2021 році. Проте позов він подав лише у лютому 2024 року – одразу після того, як заснував власного конкурента у сфері штучного інтелекту, компанію xAI.

Подвійні стандарти: свого часу мільярдер сам наполегливо закликав створити комерційну структуру всередині OpenAI для ефективної конкуренції з Google. Коли ж його спроба отримати одноосібний контроль над проєктом провалилася, він вирішив вийти з ради директорів.

"Висновок присяжних підтверджує, що цей позов був лицемірною спробою саботувати конкурента. Справа в тому, що OpenAI є некомерційною організацією, яка керується місією безпечного розвитку ШІ, і вона залишатиметься їй вірною", – заявив адвокат OpenAI Вільям Савітт.

Засновник Tesla та SpaceX, який на етапі створення OpenAI у 2015 році виділив близько $38 млн фінансової підтримки, висунув жорсткі вимоги. У своєму позові він прагнув:

Змусити OpenAI повернути понад $130 млрд її некомерційному підрозділу.

Повністю усунути поточне керівництво компанії (включаючи Сема Альтмана).

Скасувати масштабну корпоративну реструктуризацію, яка перетворювала стартап на прибуткову компанію.

Представники Ілона Маска наразі відмовилися коментувати рішення суду і не повідомили, чи планує бізнесмен подавати апеляцію.