19 травня 2026, 10:57
Ілон Маск програв суд проти OpenAI
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
У своєму позові Маск вимагав змусити компанію повернути понад $130 млрд.

Судовий позов мільярдера Ілона Маска проти керівництва компанії OpenAI, яка створила популярний чат-бот ChatGPT, суд присяжних в Окленді (штат Каліфорнія, США) повністю відхилив. Після 90 хвилин обговорення присяжні вирішили, що позовні вимоги втратили чинність.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Адвокати OpenAI у суді довели такі факти:

  • Запізніла реакція: Маск знав про зміну вектора розвитку компанії в бік комерціалізації ще у 2021 році. Проте позов він подав лише у лютому 2024 року – одразу після того, як заснував власного конкурента у сфері штучного інтелекту, компанію xAI.
  • Подвійні стандарти: свого часу мільярдер сам наполегливо закликав створити комерційну структуру всередині OpenAI для ефективної конкуренції з Google. Коли ж його спроба отримати одноосібний контроль над проєктом провалилася, він вирішив вийти з ради директорів.
 
"Висновок присяжних підтверджує, що цей позов був лицемірною спробою саботувати конкурента. Справа в тому, що OpenAI є некомерційною організацією, яка керується місією безпечного розвитку ШІ, і вона залишатиметься їй вірною", – заявив адвокат OpenAI Вільям Савітт.
 
Засновник Tesla та SpaceX, який на етапі створення OpenAI у 2015 році виділив близько $38 млн фінансової підтримки, висунув жорсткі вимоги. У своєму позові він прагнув:
 
  • Змусити OpenAI повернути понад $130 млрд її некомерційному підрозділу.
  • Повністю усунути поточне керівництво компанії (включаючи Сема Альтмана).
  • Скасувати масштабну корпоративну реструктуризацію, яка перетворювала стартап на прибуткову компанію.

Представники Ілона Маска наразі відмовилися коментувати рішення суду і не повідомили, чи планує бізнесмен подавати апеляцію.

