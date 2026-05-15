США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico

Очільник Пентагону Піт Геґсет в останній момент скасував давно заплановане ротаційне розгортання 4 000 американських військових у Польщі тривалістю дев’ять місяців, що шокувало і співробітників міністерства оборони, і європейських союзників. Рішення ухвалили п опри те, що частина військових і техніки вже почала прибувати до країни, а сама Польща публічно демонструвала зразкову лояльність до Вашингтона й нарощувала оборонні видатки до рекордних серед союзників у НАТО 4,7% ВВП. Крок викликав хвилю занепокоєння в європейських столицях: там побоюються, що скорочення американської присутності на континенті може підбадьорити росію до нових кроків і поставити під загрозу східний фланг Альянсу. Politico вважає, що на тлі суперечок із союзниками довкола війни з Іраном і поступового виведення військ із Німеччини, це рішення засвідчує: адміністрація Трампа всерйоз налаштована перекласти безпеку Європи на самих європейців.

Залишається незрозумілим, чому міністр оборони видав наказ не відправляти війська у планову ротацію до країни, яку сама адміністрація називає "зразковим союзником", пише американське видання Politico.

Як зазначає видання, ухвалене Пітом Геґсетом в останній момент рішення скасувати розгортання 4 000 військових у Польщі стало несподіванкою для співробітників Пентагону та європейських союзників – це черговий приклад різкого управлінського кроку міністра оборони, який заскочив зненацька обидва береги Атлантики.

За словами трьох обізнаних із ситуацією посадовців з оборонного відомства, точні мотиви наказу Геґсета залишаються нез’ясованими. Президент Дональд Трамп неодноразово виявляв роздратування й невдоволення європейськими союзниками через те, що ті не допомогли у війні з Іраном, хоча Польщу сам Трамп називав "зразковим союзником" через високий рівень видатків на оборону.

Рішення видалося ще більш несподіваним з огляду на те, що військові та техніка вже почали прибувати до країни. У четвер це викликало нову хвилю занепокоєння в європейських столицях і всередині Пентагону: чи не додадуть подібні кроки сміливості росії – і хто з союзників може стати наступною мішенню.

"Ми гадки не мали, що це насувається", – зізнався один із американських посадовців, додавши, що останні 24 години європейські та американські чиновники не відриваються від телефонів, намагаючись зрозуміти суть рішення і з’ясувати, чи не чекати нових сюрпризів.

Politico наголошує, що цей крок стався невдовзі після оголошеного цього місяця Геґсетом рішення про виведення 5 000 військових із баз у Німеччині. Втім, тоді йшлося про виконання погрози, яку Трамп озвучив після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США "принижують себе" конфліктом в Ірані.

За інформацією видання, 4 000 військових, які дислокуються в Техасі, готувалися вирушити у давно сплановану дев’ятимісячну ротацію до Польщі, що передбачала спільні тренування з союзниками у НАТО, коли надійшов наказ зупинити перекидання. Скасування цієї рутинної місії виглядає особливо незвичним з огляду на те, що американський контингент у Європі є одним із ключових чинників стримування росії. Трамп наполягає, що Європа муситиме давати собі раду самотужки, і це попри його ж обурення тим, що союзники виступають проти конфлікту з Іраном; останній наказ свідчить, що президент серйозно налаштований скорочувати американську присутність на континенті.

Роль армії в Європі "полягає виключно в стримуванні росіян, захисті стратегічних інтересів Америки та підтримці союзників, – наголосив генерал-лейтенант у відставці колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. – А тепер вельми важливий компонент, який мав стати частиною цього стримування, зникає".

Білий дім переадресував запитання до Пентагону, де це рішення захищали як результат виваженого процесу. "Рішення про виведення військ є результатом усебічної багаторівневої процедури, що враховує позиції ключових керівників [американського військового контингенту в Європі] та всієї управлінської вертикалі", – зазначив виконувач обов’язків речника Пентагону Джоел Вальдес. За його словами, це не було несподіване рішення, ухвалене в останній момент.

Проте, зауважує Politico, ширша стратегія залишається незрозумілою. Виведення військ із Німеччини, за словами двох обізнаних із ситуацією американських посадовців, які, як і дехто з інших співрозмовників, погодилися говорити на умовах анонімності, бо йдеться про внутрішні обговорення, поки що перебуває на стадії планування. Ідеться про відносно невелике скорочення із 38 000 американських військових у країні, проте європейським союзникам подають сигнал: за публічну незгоду з Білим домом доведеться платити.

"Поляки точно ніколи не критикували президента Трампа, вони роблять усе, що належить робити добрим союзникам, – каже Годжес. – І все ж це сталося".

Як зазначає Politico, польські посадовці вийшли в соцмережі: одні – щоб виправдати рішення, інші – щоб виплеснути обурення через його вплив на Альянс. Дехто сподівається, що армія замінить це ротаційне розгортання постійним контингентом, уже наявним у Європі. Інші намагалися применшити можливі наслідки.

"Ця справа Польщі не стосується. Вона пов’язана з раніше оголошеною передислокацією частини американських військових сил у Європі", – написав у соцмережі віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, маючи на увазі поточні зусилля США з переоцінки чисельності американських військ на континенті.

За словами Politico, згідно з нещодавніми опитуваннями, більшість поляків, на відміну від багатьох інших європейських країн, підтримують присутність американської військової бази на своїй території. А оборонні видатки Польщі цього року, за прогнозами, сягнуть 4,7 % ВВП – найвищого показника серед союзників у НАТО.

Нещодавно Пентагон провів огляд американської військової присутності у світі, хоча його, за очікуваннями, публічно не оприлюднюватимуть. Посадовці натякали, що цей огляд не передбачає масштабного виведення військ із Європи. Втім, ще один важливий цьогорічний документ – Національна оборонна стратегія – обіцяє спрямувати більше військових ресурсів в інші регіони, а безпеку Європи покласти на самі європейські країни.

У жовтні Пентагон оголосив, що не замінюватиме армійську бригаду, яка наприкінці минулого року мала залишити Румунію, – крок, що обурив прихильників посилення оборонної присутності у Конгресі.

"Це серйозний виклик безпеці Європи й дуже руйнівний спосіб перекласти відповідальність на європейців, – заявив Йоель Ліннаїнмякі, колишній фінський посадовець. – Союзникам, які межують із росією, доведеться переглянути свої розрахунки".

Та дехто всередині Альянсу, зауважує Politico, намагається применшити наслідки невідправлення американської бригади до Польщі. Високопосадовець НАТО зазначив, що ротаційні сили – як-от американський контингент, призначений для Польщі, – не враховуються в довгострокових планах Альянсу щодо нарощування військової присутності на континенті, здатної стримати росію.

"Ми знаємо, що США працюють над коригуванням своєї конфігурації сил у Європі, – пояснив посадовець. – І ми вже бачимо нарощування присутності на східному фланзі з боку Канади та Німеччини, а все це підсилює НАТО загалом".

За словами цього ж посадовця, Франція та Німеччина разом утримують 5 000 військових на східному фланзі НАТО, і до кінця наступного року це число зросте ще на кілька тисяч.

Джерело: Politico