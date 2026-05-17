У команді Трампа розбіжності щодо Ірану – CNN

17 травня 2026, 12:43
У команді Трампа розбіжності щодо Ірану – CNN
Обговорюються два варіанти: дипломатія або посилення тиску аж до ударів.

В адміністрації президента США Дональда Трампа існують розбіжності щодо подальшої політики стосовно Ірану. 

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними співрозмовників видання, частина команди Трампа підтримує дипломатичний шлях і переговори, тоді як інша, зокрема представники Пентагону – виступає за більш жорсткий підхід, включно з можливими точковими ударами по іранських об’єктах.

У Білому домі очікують на розвиток переговорного процесу та реакцію Тегерана на попередні дипломатичні ініціативи.

Сам Трамп, за інформацією CNN, останніми тижнями схилявся до поєднання дипломатії та економічного тиску, розраховуючи на можливість нової угоди з Іраном.

Водночас у Тегерані, як зазначається, суттєвих поступок не відбулося.

Окремі радники вважають, що посилення тиску може змусити Іран піти на компроміс, однак інші попереджають про ризики подальшої ескалації.

Зазначимо, що Трамп після візиту до Китаю розглядає можливість відновлення ударів по Ірану

 
