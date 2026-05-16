Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай та США погодилися на взаємне зниження мит – Bloomberg

16 травня 2026, 19:19
Китай та США погодилися на взаємне зниження мит – Bloomberg
Проте питання тарифів досі не визначене.
Китай та Сполучені Штати Америки домовилися про зниження мит на низку товарів для покращення темпів двосторонньої торгівлі.
 
Про це повідомив Bloomberg.
 
Після зустрічі президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні стало відомо, що країни погодилися на взаємне зниження мит на товари у сфері сільського господарства. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що це свідчить про те, що обидві країни "можуть знайти розв'язання проблем шляхом діалогу та співпраці".
 
Водночас Китай підтвердив плани закупівлі американських літаків, проте не уточнив їхню марку та кількість. Раніше Трамп заявляв про намір продати 200 "великих" лайнерів, що підтвердили в компанії Boeing.
 
Дональд Трамп за результатами зустрічей заявив, що питання мит із Китаєм не обговорювалося. Як стверджує Bloomberg, якщо США вирішать повернутися до колишніх взаємних ставок, тарифне навантаження на Китай може зрости приблизно на 10%. Це, на думку медіа, спровокує Пекін на дзеркальні кроки у відповідь.

 

СШАКитай

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється