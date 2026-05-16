Китай та США погодилися на взаємне зниження мит – Bloomberg

Китай та Сполучені Штати Америки домовилися про зниження мит на низку товарів для покращення темпів двосторонньої торгівлі.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна в Пекіні стало відомо, що країни погодилися на взаємне зниження мит на товари у сфері сільського господарства. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що це свідчить про те, що обидві країни "можуть знайти розв'язання проблем шляхом діалогу та співпраці".

Водночас Китай підтвердив плани закупівлі американських літаків, проте не уточнив їхню марку та кількість. Раніше Трамп заявляв про намір продати 200 "великих" лайнерів, що підтвердили в компанії Boeing.

Дональд Трамп за результатами зустрічей заявив, що питання мит із Китаєм не обговорювалося. Як стверджує Bloomberg, якщо США вирішать повернутися до колишніх взаємних ставок, тарифне навантаження на Китай може зрости приблизно на 10%. Це, на думку медіа, спровокує Пекін на дзеркальні кроки у відповідь.