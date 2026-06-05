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Зеленський відповів путіну: Він просто не хоче закінчувати війну

05 червня 2026, 21:30
Зеленський відповів путіну: Він просто не хоче закінчувати війну
Фото: Зеленський / Telegram
Президент закликав посилити міжнародний тиск на росію та скоротити її доходи після відмови кремля від переговорів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора путіна, який відкинув можливість особистої зустрічі з українським лідером та розкритикував його відкритий лист із закликом до переговорів.

У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що відповідь кремля вкотре продемонструвала небажання москви припиняти війну. "На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну", – сказав президент.

За його словами, реакція путіна показала, що російський лідер не готовий до жодних реальних змін. "Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що подібна позиція кремля має отримати додаткову міжнародну відповідь. "Значить, грошей у росії має стати менше, а тиску на росію – більше. Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру", – підсумував президент.

Владімір ПутінпереговориВолодимир Зеленський

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