Зеленський відповів путіну: Він просто не хоче закінчувати війну
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви російського диктатора путіна, який відкинув можливість особистої зустрічі з українським лідером та розкритикував його відкритий лист із закликом до переговорів.
У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що відповідь кремля вкотре продемонструвала небажання москви припиняти війну. "На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну", – сказав президент.
За його словами, реакція путіна показала, що російський лідер не готовий до жодних реальних змін. "Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші", – зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що подібна позиція кремля має отримати додаткову міжнародну відповідь. "Значить, грошей у росії має стати менше, а тиску на росію – більше. Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру", – підсумував президент.