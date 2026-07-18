У Німеччині спалахнув скандал навколо глави фракції ХДС/ХСС: він подав у відставку

Єнс Шпан залишає посаду після того, як стало відомо про народження його дитини за допомогою сурогатної матері.

Голова фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Єнс Шпан вирішив залишити свою посаду на тлі скандалу навколо народження його дитини від сурогатної матері. Про це політик повідомив у листі до членів фракції, з яким ознайомилося видання Spiegel.

За даними ЗМІ, на Шпана посилився політичний тиск після того, як він разом зі своїм чоловіком Даніелем Функе повідомив про народження сина за допомогою сурогатного материнства у США.

У своєму листі Шпан зазначив, що його рішення створити сім’ю не узгоджується з подальшим виконанням обов’язків керівника парламентської фракції.

"Одне стало для мене все більш очевидним протягом останніх днів: моя родина – це для мене найголовніше", – написав політик.

Причиною суспільного резонансу стало те, що раніше Шпан виступав проти окремих форм сурогатного материнства. У Німеччині ця практика заборонена, тому пара скористалася послугами сурогатної матері у США.

Після повідомлення про народження дитини політик зіткнувся з критикою через розбіжність між його попередньою позицією та особистим рішенням.

За інформацією видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав Шпана залишити посаду глави фракції ХДС/ХСС.

Сам Шпан заявив, що не очікував такого масштабу критики, однак визнав, що суспільні очікування від нього як політичного лідера виявилися несумісними з його особистою ситуацією. Він подякував колегам за спільну роботу.