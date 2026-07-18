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Землетруси у Венесуелі забрали понад 5 тисяч життів

18 липня 2026, 14:22
Землетруси у Венесуелі забрали понад 5 тисяч життів
Фото з вільних джерел
Внаслідок двох потужних землетрусів, що сталися наприкінці червня, загинули вже понад 5 тисяч людей, ще майже 18 тисяч залишаються без житла.

Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі 24 червня, зросла до 5069 осіб.

Про це повідомив голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес, передає EFE.

За офіційними даними, кількість постраждалих залишається незмінною – 16 740 осіб. Без житла досі залишаються 17 907 людей.

За словами Родрігеса, гуманітарну допомогу вже отримали понад 128 тисяч постраждалих сімей. Наразі 21 235 людей проживають у 107 тимчасових притулках.

Від часу основних поштовхів у країні зафіксували вже 1331 афтершок. Найсильніший із них, магнітудою 3,9, стався 10 липня поблизу міста Найгуата у штаті Ла-Гуайра, який найбільше постраждав від стихії. Через нові підземні поштовхи влада була змушена провести превентивну евакуацію мешканців.

Уряд також розпочав біометричний перепис постраждалих, щоб визначити потреби у відновленні житла. За попередніми оцінками, країні необхідно збудувати близько 25 тисяч нових будинків для людей, які втратили домівки.

Зазначимо, що землетруси підірвали довіру до влади у Венесуелі.

 
землетрусВенесуела

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