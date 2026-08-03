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У Єгипті стався сильний землетрус

03 серпня 2026, 13:35
У Єгипті стався сильний землетрус
фото: Reuters
Поштовхи відчули декілька країн.
У Єгипті стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи якого відчули жителі кількох країн Близького Сходу.
 
Про це повідомляє The Independent.
 
За даними Національного інституту астрономії та геофізики Єгипту, землетрус стався в понеділок після 03:00 за місцевим часом (опівночі за Гринвічем).
 
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 38 кілометрів на північ від міста Суец. Наразі інформації про загиблих, постраждалих або значні руйнування не надходило.
 
Поштовхи відчули жителі Ізраїлю, Сектора Гази, Йорданії та Лівану, які повідомляли про тремтіння землі. У відповідь на землетрус Єгипетський Червоний Півмісяць активував план екстреного реагування в постраждалих губернаторствах.
 
Місцевих жителів закликали не заходити до будівель із можливими конструктивними пошкодженнями та стежити за офіційними повідомленнями, поки фахівці оцінюють наслідки стихії.
 
Водночас Німецький дослідницький центр наук про Землю (GFZ) оцінив магнітуду землетрусу у 5,4, зазначивши, що його осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

 

Єгипетземлетрус

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