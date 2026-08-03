У Єгипті стався сильний землетрус

Поштовхи відчули декілька країн.

У Єгипті стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи якого відчули жителі кількох країн Близького Сходу.

Про це повідомляє The Independent.

За даними Національного інституту астрономії та геофізики Єгипту, землетрус стався в понеділок після 03:00 за місцевим часом (опівночі за Гринвічем).

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 38 кілометрів на північ від міста Суец. Наразі інформації про загиблих, постраждалих або значні руйнування не надходило.