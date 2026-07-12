У Венесуелі кількість жертв землетрусів перевищила 4300

Влада країни продовжує ідентифікувати жертв, а кількість постраждалих перевищила 16 тисяч.

Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі наприкінці червня, зросла до 4333 осіб. Ще 16 740 людей дістали поранення.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на голову Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса.

За його словами, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів понад 6400 людей живими.

Попри те, що від катастрофи минуло вже понад два тижні, влада країни продовжує ідентифікувати загиблих.

Раніше офіційно повідомлялося про 4118 жертв стихійного лиха.

Нагадаємо, 24–25 червня Венесуелу сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5. Після стихійного лиха в країні було запроваджено надзвичайний стан.

Тиждень тому було відомо, що офіційна кількість загиблих від землетрусу у Венесуелі зросла до майже 3 тисяч.