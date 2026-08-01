Польські слідчі знову шукають фрагмент російської ракети після падіння біля Любліна

Додатковий фрагмент знадобився для повного встановлення обставин інциденту після лабораторного аналізу вже знайдених уламків.

Окружна прокуратура в Любліні відновила пошукові роботи в Тарнаві-Колонії, де у четвер впала російська ракета. Причиною стали результати детального лабораторного аналізу, який вказав на необхідність пошуку ще одного фрагмента.

Про це повідомляє радіо RMF24.

У суботу слідчі знову прибули на місце події для проведення процесуальних і технічних заходів. Речник Окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак повідомив, що під час попереднього огляду із використанням георадара та металошукачів вдалося вилучити важливі докази.

Однак подальше лабораторне дослідження показало, що для повного аналізу необхідно знайти ще один елемент ракети.

Пошукову зону розширили через особливості місцевості та ймовірність того, що потрібний фрагмент може перебувати на значній глибині, куди не дістає стандартне обладнання. Цього разу використовували спеціальні системи для глибокого сканування території, яку охороняла Військова жандармерія.

У прокуратурі наголосили, що фрагмент, який шукають, не становить загрози для мешканців. Водночас його виявлення важливе для повного встановлення деталей інциденту, хоча не є критичним для самого розслідування.

Нагадаємо, що 30 липня російська ракета Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі.