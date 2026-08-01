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Заяви рф про захоплення сіл на Сумщині і Харківщині не підтверджуються – ISW

01 серпня 2026, 12:27
Заяви рф про захоплення сіл на Сумщині і Харківщині не підтверджуються – ISW
російське військове командування перебільшує свої успіхи на півночі України та вводить в оману путіна.

Російське військове командування надає Кремлю неправдиву інформацію про перебіг бойових дій на півночі України, перебільшуючи масштаби просування окупаційних військ у Сумській та Харківській областях.

Про це йдеться у новому звіті І Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу, що щонайменше з 22 липня російські військові майже щодня заявляють про захоплення нових населених пунктів. Зокрема, 29 липня Міноборони РФ повідомило про окупацію Нової Січі, а наступного дня – Малої Слобідки, Могриці та Вірівки.

Втім, в ISW зазначають, що не зафіксували ознак масштабних передислокацій військ, концентрації техніки чи наступальних операцій, які б відповідали заявленим територіальним здобуткам.

Українські Сили оборони також спростували повідомлення росії про захоплення Малої Слобідки, Могриці та Нової Січі.

За оцінкою експертів, російські військові продовжують використовувати тактику короткочасних проникнень у населені пункти. Після цього вони знімають постановочні відео з прапорами РФ або застосовують штучний інтелект для створення відповідних роликів, щоб видати такі рейди за повноцінне захоплення території.

В ISW вважають, що Кремль використовує ці заяви не лише для внутрішньої аудиторії, а й для того, щоб переконати західних партнерів України в нібито невідворотному успіху російського наступу та схилити їх до скорочення військової підтримки Києва.

Водночас ситуація на фронті свідчить про протилежне. За даними аналітиків, українські військові проводять успішні контратаки на півночі.

Зокрема, ISW підтверджує звільнення Одрадного на Харківщині, а також повідомляє про українські контрнаступальні дії поблизу Нової Січі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, які сповільнили просування російських військ.

 
Росіявійна

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