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Польща викликала посла рф і вимагає пояснень через ракету

31 липня 2026, 17:03
Польща викликала посла рф і вимагає пояснень через ракету
Фото: з вільних джерел
Варшава зробила дипломатичний крок після того, як на її території впала російська ракета Х-101.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла росії через падіння російської крилатої ракети на території Люблінського воєводства 30 липня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X (Twitter).

"Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв’язку з ракетою, яка вчора впала на польській території", – написав Туск.

Водночас польський прем’єр не повідомив подробиць зустрічі чи змісту розмови з російським дипломатом.

Раніше польські слідчі підтвердили, що ракета, яка впала 30 липня у Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою Х-101. За даними слідства, її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств у Московській області.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що український пілот до останнього супроводжував російську ракету Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі, однак був змушений припинити переслідування приблизно за 20 секунд до перетину кордону.

Крім того, 26 липня Бухарест викликав посла рф через серію порушень повітряного простору.

 
РосіяПольща

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