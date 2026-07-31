Польща викликала посла рф і вимагає пояснень через ракету

Варшава зробила дипломатичний крок після того, як на її території впала російська ракета Х-101.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла росії через падіння російської крилатої ракети на території Люблінського воєводства 30 липня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X (Twitter).

"Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла у зв’язку з ракетою, яка вчора впала на польській території", – написав Туск.

Водночас польський прем’єр не повідомив подробиць зустрічі чи змісту розмови з російським дипломатом.

Раніше польські слідчі підтвердили, що ракета, яка впала 30 липня у Люблінському воєводстві, була російською крилатою ракетою Х-101. За даними слідства, її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств у Московській області.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що український пілот до останнього супроводжував російську ракету Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі, однак був змушений припинити переслідування приблизно за 20 секунд до перетину кордону.

Крім того, 26 липня Бухарест викликав посла рф через серію порушень повітряного простору.