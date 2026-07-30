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Bloomberg: росія залишається найбільшим постачальником збагаченого урану для США

30 липня 2026, 15:43
Bloomberg: росія залишається найбільшим постачальником збагаченого урану для США
Фото: Європейського союзу
І це попри те, що заборона на імпорт низькозбагаченого урану з рф все ближче.

Атомна промисловість США залишається надто залежною від москви щодо збагаченого урану, який є паливом для реакторів.

Про це пише Bloomberg.

Американські АЕС виробляють близько п'ятої частини електроенергії країни, тому така залежність підкреслює складність дотримання терміну припинення закупівель у росії до 2028 року.

Минулого року оператори реакторів у США придбали у рф близько 3,28 млн одиниць роздільної роботи (SWU) зі збагачення, що становить майже 26% від загального обсягу їхніх закупівель. Для порівняння: десять років тому цей показник становив 17%. Загалом іноземні джерела забезпечили 77% послуг зі збагачення, придбаних американськими операторами у 2025 році, і росія була найбільшим окремим постачальником.

Закон США від 2024 року забороняє імпорт російського низькозбагаченого урану, але дозволяє Міністерству енергетики надавати винятки, коли альтернативні джерела недоступні. Ці повноваження втрачають чинність не пізніше січня 2028 року. Така схема створює політичне вузьке місце, оскільки поставки залежать як від американських винятків, так і від російських експортних ліцензій.

Внутрішні та спільні з союзниками проєкти зі збагачення просуваються, але терміни залишають прогалину. Компанія Urenco USA до початку 2027 року збільшить потужність приблизно на 700 тис. одиниць, тоді як більші проєкти від Centrus Energy та Orano очікуються не раніше 2029 року.

РосіяСШААЕСсанкціїУран

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