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Україна відкрила новий фронт ударів по економіці росії – BI

30 липня 2026, 16:36
Україна відкрила новий фронт ударів по економіці росії – BI
соцмережі
Лише від ударів 21 липня продавці втратили товарів щонайменше на $1,87 млрд.

Українські ударні безпілотники мають нову військову ціль у росії – найбільші в країні склади електронної комерції.

Про це пише Business Insider.

Щонайменше 10 об'єктів, що належать найбільшій російській інтернет-торговій компанії Wildberries, постраждали від українських ударів за останні два тижні. За оцінками, лише внаслідок липневих атак компанія втратила понад 9% своїх складських площ. Валовий обсяг продажів групи RWB минулого року становив близько $73 млрд.

Товари, знищені під час ударів, належать здебільшого окремим власникам бізнесу, які використовують склади Wildberries для зберігання своїх запасів перед доставкою. Торговці на платформі також продають тактичне спорядження, товари подвійного призначення та компоненти для безпілотників, що Україна назвала причиною атак. За оцінками експертів, лише від ударів 21 липня продавці втратили товарів щонайменше на $1,87 млрд. Відтоді потужних ударів зазнали ще вісім складів.

Державний "Сбербанк" повідомив, що близько 300 компаній просили відтермінувати виплати або змінити умови кредитів після нападів, і банку, можливо, доведеться збільшити резерви для покриття прострочених кредитів. Ще 7 липня Wildberries змінила свою політику компенсації, включивши удари безпілотників та ракет до форс-мажорних обставин, що звільняє компанію від відповідальності за втрачені товари продавців.

Нагадаємо, українські безпілотники у ніч проти 30 липня уразили логістичний хаб російського маркетплейсу Wildberries у місті Пенза. 

удари по рфWildberries

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