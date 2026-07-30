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Україна отримала від ЄС €3,47 млрд на оборонні потреби

30 липня 2026, 13:53
Україна отримала від ЄС €3,47 млрд на оборонні потреби
Фото: Укрінформ
Кошти спрямують на дрони, ракети та винищувачі Gripen.

Європейська комісія перерахувала Україні ще 3,47 млрд євро в межах оборонної частини кредитної програми ЄС на 90 млрд євро. Кошти підуть на забезпечення нагальних потреб Сил оборони, зокрема закупівлю дронів, ракет і винищувачів Gripen.

Про це оголосила Єврокомісія.

У Брюсселі зазначили, що новий транш спрямований на зміцнення оборонних можливостей України в умовах російської агресії.

Фінансування охоплює додаткову частину першого пакета закупівель безпілотників, а також передбачає придбання нових дронів, зокрема далекобійних моделей із реактивним двигуном, ракет і винищувачів Gripen.

"Завдяки цьому новому перерахуванню в межах кредитного пакета на 90 млрд євро ми допомагаємо Україні захищати своїх людей. Водночас ми зближуємо оборонні промисловості Європи та України, поєднуючи європейські виробничі можливості з українськими інноваціями. Саме так формується наша нова угода щодо дронів", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Це вже другий оборонний транш у межах кредитної програми ЄС. Наприкінці червня Єврокомісія перерахувала Україні перші 3,2 млрд євро, а також оголосила про запуск фінансування виробництва українських дронів.

 
ЄвросоюзУкраїна

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