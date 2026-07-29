Bloomberg: ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній, пов’язаних з рф

Сумарний річний оборот потенційних підсанкційних підприємств перевищує 20 млрд доларів.

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії, у межах якого обмеження можуть запровадити щодо понад 1600 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом та підтримкою війни.

Про це інформує агенція Bloomberg.

За даними видання, розробкою нового пакета протягом кількох місяців займається Європейська служба зовнішньої діяльності (EEAS). Санкції мають бути спрямовані не проти цілих секторів економіки чи категорій товарів, а проти конкретних компаній у росії та структур, які допомагають москві обходити обмеження.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що сукупний річний оборот підприємств, які можуть потрапити під санкції, перевищує 20 млрд доларів, а кількість їхніх працівників становить понад 265 тисяч осіб.

Очікується, що пропозиції щодо нового пакета санкцій передадуть на розгляд урядів країн-членів ЄС найближчими тижнями. Остаточне рішення планують ухвалити під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у жовтні 2026 року.

Окремо ЄС також готує санкції, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей рф. Їхнє ухвалення також заплановане на осінь.

Зазначимо, що днями Сенат США підтримав процедурне голосування за санкції проти росії та Ірану.