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Суд у Швеції визнав винним ІТ-фахівця у справі про шпигунство на росію

29 липня 2026, 18:35
Суд у Швеції визнав винним ІТ-фахівця у справі про шпигунство на росію
Фото: runrun.es
Чоловік намагався передати рф засекречені матеріали, щоб отримати захист і громадянство. У

 Швеції суд визнав винним у спробі шпигунства на користь росії 34-річного ІТ-фахівця, який раніше працював консультантом для шведських збройних сил. Чоловіка також зобов’язали пройти психіатричне лікування. 

Про це повідомляє Agence France-Presse.

29 липня суд у Стокгольмі встановив, що чоловік намагався передати російській розвідці засекречену інформацію, до якої мав доступ під час роботи консультантом для армії у 2018–2022 роках.

За даними слідства, у листопаді–грудні 2025 року під час поїздки до Москви він намагався передати ці матеріали представникам російських спецслужб. Перед візитом він контактував із представниками ФСБ та військової розвідки РФ.

Як повідомляється, в обмін на інформацію чоловік прагнув отримати політичний притулок і російське громадянство. Під час розслідування правоохоронці також виявили докази того, що він за допомогою ШІ-інструменту Claude створював документ із аргументацією для отримання російського захисту.

За даними видання, чоловік має іранське походження, але все життя прожив у Швеції.

Обвинувачений не визнає своєї провини. Окремо триває розслідування щодо можливих підозр у його причетності до підготовки вбивства.

Іще раніше у Бельгії затримали стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві.

 

РосіяШвеціяшпигун

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