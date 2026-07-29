Суд у Швеції визнав винним ІТ-фахівця у справі про шпигунство на росію
Швеції суд визнав винним у спробі шпигунства на користь росії 34-річного ІТ-фахівця, який раніше працював консультантом для шведських збройних сил. Чоловіка також зобов’язали пройти психіатричне лікування.
Про це повідомляє Agence France-Presse.
29 липня суд у Стокгольмі встановив, що чоловік намагався передати російській розвідці засекречену інформацію, до якої мав доступ під час роботи консультантом для армії у 2018–2022 роках.
За даними слідства, у листопаді–грудні 2025 року під час поїздки до Москви він намагався передати ці матеріали представникам російських спецслужб. Перед візитом він контактував із представниками ФСБ та військової розвідки РФ.
Як повідомляється, в обмін на інформацію чоловік прагнув отримати політичний притулок і російське громадянство. Під час розслідування правоохоронці також виявили докази того, що він за допомогою ШІ-інструменту Claude створював документ із аргументацією для отримання російського захисту.
За даними видання, чоловік має іранське походження, але все життя прожив у Швеції.
Обвинувачений не визнає своєї провини. Окремо триває розслідування щодо можливих підозр у його причетності до підготовки вбивства.
Іще раніше у Бельгії затримали стажерку НАТО за підозрою у шпигунстві.