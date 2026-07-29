Париж ухвалив рішення про депортацію колишньої очільниці RT France

Її звинувачують у сприянні російським дезінформаційним кампаніям та впливу на громадську думку.

Міністерство внутрішніх справ Франції видало рішення про депортацію Ксенії Федорової – екс керівниці російського державного телеканалу RT France. Її звинувачують у сприянні російським дезінформаційним кампаніям.

Про це повідомило французьке МВС, пише телеканал France24.

За даними французьких медіа, зокрема Libération, Федорова могла бути причетною до поширення у Франції інформаційних кампаній, які, за оцінкою влади, організовувалися росією з метою впливу на громадську думку та дестабілізації суспільства.

Федорова очолювала французьку редакцію російського державного телеканалу RT у 2017–2023 роках. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Париж заборонив діяльність RT France в межах санкцій Європейського Союзу.

Після закриття телеканалу Федорова залишилася у Франції та продовжила медійну діяльність як коментатор у низці видань. Вона регулярно з’являлася на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та публікувала колонки у Le Journal du Dimanche.

Адвокат Федорової Емманюель Півніца заявив, що його клієнтка оскаржить рішення про депортацію.

Крім того, минулого року G7 звинуватила москву в дезінформації і впливі через пропаганду RT.

Зазначимо, що RT (russia Today) – це російський державний телеканал, запущений у 2005 році. Він працює як міжнародний медіаресурс, що мовить кількома мовами та фінансується урядом рф.