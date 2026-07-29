Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Париж ухвалив рішення про депортацію колишньої очільниці RT France

29 липня 2026, 19:13
Париж ухвалив рішення про депортацію колишньої очільниці RT France
print screen
Її звинувачують у сприянні російським дезінформаційним кампаніям та впливу на громадську думку.

Міністерство внутрішніх справ Франції видало рішення про депортацію Ксенії Федорової – екс керівниці російського державного телеканалу RT France. Її звинувачують у сприянні російським дезінформаційним кампаніям.

Про це повідомило французьке МВС, пише телеканал France24.

За даними французьких медіа, зокрема Libération, Федорова могла бути причетною до поширення у Франції інформаційних кампаній, які, за оцінкою влади, організовувалися росією з метою впливу на громадську думку та дестабілізації суспільства.

Федорова очолювала французьку редакцію російського державного телеканалу RT у 2017–2023 роках. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Париж заборонив діяльність RT France в межах санкцій Європейського Союзу.

Після закриття телеканалу Федорова залишилася у Франції та продовжила медійну діяльність як коментатор у низці видань. Вона регулярно з’являлася на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та публікувала колонки у Le Journal du Dimanche.

Адвокат Федорової Емманюель Півніца заявив, що його клієнтка оскаржить рішення про депортацію.

Крім того, минулого року G7 звинуватила москву в дезінформації і впливі через пропаганду RT

Зазначимо, що RT (russia Today) – це російський державний телеканал, запущений у 2005 році. Він працює як міжнародний медіаресурс, що мовить кількома мовами та фінансується урядом рф.

 
ФранціяПарижRussia Today

Останні матеріали

Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється