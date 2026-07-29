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Зеленський відвідає Польщу: у Варшаві підтвердили зустріч із Туском

29 липня 2026, 16:18
Зеленський відвідає Польщу: у Варшаві підтвердили зустріч із Туском
Серед тем зустрічі – результати його переговорів у США.

Польський уряд офіційно підтвердив, що 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідає Люблін, де проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомила пресслужба уряду Польщі.

За інформацією польської сторони, головною темою зустрічі стане обговорення підсумків нещодавнього візиту Зеленського до США та його переговорів із президентом Дональдом Трампом.

"Темою переговорів стане підбиття підсумків його візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з президентом Дональдом Трампом", – повідомили в уряді Польщі.

Напередодні про підготовку візиту Зеленського до Любліна та його зустрічі з Туском повідомляли польські ЗМІ.

Це стане першим візитом президента України до Польщі після різкого загострення відносин між Києвом і Варшавою, яке виникло через рішення Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів почесне найменування на честь героїв УПА.

На тлі цієї суперечки Польща позбавила українського президента своєї найвищої державної нагороди. Також ЗМІ повідомляли, що під час дипломатичної кризи літак Зеленського перестав використовувати повітряний простір Польщі для перельотів.

Також цього тижня Зеленський побував у Вашингтоні та Лондоні.

 

ПольщаВолодимир Зеленський

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