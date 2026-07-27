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Зеленський прибув до Лондона на зустріч із Бернемом

27 липня 2026, 15:02
Зеленський прибув до Лондона на зустріч із Бернемом
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Він обговорить із новим британським прем'єром військову підтримку, безпеку на морі та спільне виробництво озброєння.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії, де вперше зустрінеться з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Головними темами переговорів стануть посилення протиповітряної оборони, безпека на морі та розвиток спільного оборонного виробництва.

Про початок візиту глава держави повідомив у соцмережах.

В аеропорту президента України зустрічав, зокрема, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За словами Зеленського, програмою візиту також передбачені зустрічі з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії та брали участь у навчаннях Sea Breeze.

Президент наголосив, що за роки повномасштабної війни Київ і Лондон вибудували найміцніше партнерство за всю історію двосторонніх відносин.

"Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна й надалі працюватиме над поглибленням стратегічного партнерства з Великою Британією та зміцненням безпеки обох держав.

Зазначимо, що Зеленський стане першим іноземним гостем нового прем'єра Британії

 
Володимир ЗеленськийВелика БританіяЕнді Бернем

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