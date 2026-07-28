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Зеленський прибув до Вашингтона

28 липня 2026, 09:01
Зеленський прибув до Вашингтона
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Він візьме участь у церемонії пам’яті сенатора Ліндсі Грема і проведе переговори з американським керівництвом.

Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до Вашингтона. Під час візиту він планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, його командою, а також взяти участь у церемонії вшанування пам’яті американського сенатора Ліндсі Грема.

Про свій приїзд до Сполучених Штатів Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами президента України, головними темами візиту стануть посилення протиповітряної та протиракетної оборони, а також стратегічна співпраця зі США.

"Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче", – заявив Зеленський.

Під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом український президент планує відзначити його внесок у підтримку безпеки та свободи в Євроатлантичному регіоні та інших частинах світу.

Основною темою переговорів Зеленського і Трампа стане оборонна співпраця. Зокрема, сторони можуть обговорити можливість виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Очікується, що програма візиту розпочнеться у Білому домі. За попередньою інформацією, зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті запланована на ранок за місцевим часом. Пізніше президент США має провести окремі переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Також повідомлялося про посилення заходів безпеки навколо Білого дому через приїзд українського президента та інших іноземних лідерів.

Завершити візит Зеленський планує зустріччю з американськими законодавцями у Конгресі США.

Зазанчимо, що у понеділок Зеленський прибув до Лондона на зустріч із Бернемом.

 
СШАВолодимир Зеленський

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