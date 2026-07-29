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Хусити хочуть стягувати "мито" з танкерів у Червоному морі – Reuters

29 липня 2026, 18:59
Хусити хочуть стягувати
Фото: mil.in.ua
Ідею обговорювали після оголошення морської блокади Саудівської Аравії.

Єменське угруповання хуситів розглядає можливість запровадити збори для комерційних суден, які проходять через протоку Баб-ель-Мандеб у південній частині Червоного моря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на регіональні джерела.

За даними агентства, ініціативу обговорювали після оголошення хуситами морської блокади Саудівської Аравії. Угруповання може стягувати плату з більшості суден, які користуються стратегічним маршрутом між Червоним морем та Аденською затокою.

Представники хуситів, за даними Reuters, обговорювали створення системи зборів під час візиту до Ірану. Джерела стверджують, що метою такого кроку може бути посилення тиску на США та закріплення практики платежів за транзит.

Водночас китайські судна, ймовірно, можуть бути звільнені від таких зборів.

Баб-ель-Мандеб є одним із ключових світових морських маршрутів для перевезення енергоносіїв і товарів між Азією та Європою. Його блокування або обмеження руху через протоку може вплинути на глобальну торгівлю.

Раніше хуситів уже звинувачували у стягненні платежів із судноплавних компаній за проходження через Червоне море та Аденську затоку.

В той же час, хусити зробили виняток для Китаю в морській блокаді Червоного моря.

 
червоне морехусити

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