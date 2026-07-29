Хусити зробили виняток для Китаю в морській блокаді Червоного моря

Щонайменше 4 китайські танкери вже пройшли через Баб-ель-Мандеб після введення обмежень.

Єменські хусити зробили для Китаю виняток зі своєї танкерної блокади південної частини Червоного моря.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел.

Китай провів прямі переговори з хуситами щодо безпечного проходу для своїх танкерів через Баб-ель-Мандебську протоку. Пекін безпосередньо попросив хуситів пообіцяти безпечний прохід, і Китай був однією з перших країн, які зв'язалися з рухом із цим питанням. Китайські чиновники окремо оглядали кожне судно разом із хуситами, а обидві сторони інформували про свої дії Іран.

Китай прагне зберегти імпорт нафти з терміналів Саудівської Аравії в Червоному морі, насамперед із Янбу, щоб заповнити прогалину в постачанні через фактичне закриття Іраном Ормузської протоки. За даними Kpler та MarineTraffic, щонайменше 4 танкери вже завантажили саудівську нафту та пройшли через Баб-ель-Мандеб після введення обмежень хуситів.

Нагадаємо, хусити оголосили блокаду 20 липня. Плавання на південь із Янбу до Азії через Баб-ель-Мандеб займає в середньому 16 днів, тоді як обхідний маршрут навколо Африки – 50 днів.