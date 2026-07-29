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Євросоюз визначив 25 кроків, від яких залежить понад €10 млрд допомоги Україні

29 липня 2026, 09:16
Євросоюз визначив 25 кроків, від яких залежить понад €10 млрд допомоги Україні
Київ має змінити правила відбору прокурорів, управління держкомпаніями та соціальні програми.

Оскільки Україна ризикує втратити 67 млн євро через прострочений звіт Держфінмоніторингу, вимоги ЄС до виконання реформ стали ще важливішими. До кінця 2026 року Київ повинен реалізувати 25 кроків, щоб отримати понад 10 млрд євро бюджетної підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виконання семи реформ дозволить отримати 2,86 млрд євро. Серед них – набуття чинності законодавством про прозорий відбір прокурорів керівного рівня, зміни до законодавства про неплатоспроможність для малого та середнього бізнесу, а також вдосконалення державного реєстру фермерських господарств.

Для отримання більшого траншу у 7,5 млрд євро Україна має виконати ще 18 кроків, зокрема призначити незалежні наглядові ради держпідприємств, запустити оновлену інформаційну систему для виконання судових рішень, здійснити значні інвестиції в освіту та охорону здоров'я, а також спрямувати щонайменше 200 млн євро на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих та ВПО.

Оновлений "Український план" також містить ще 34 реформи, виконання яких може принести додаткові 5 млрд євро у 2026 році. Рада ЄС має затвердити документ за письмовою процедурою 30 липня.

Євросоюздопомога Україні

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