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В Україні можуть відкрити кримінальне провадження проти лукашенка

28 липня 2026, 21:07
В Україні можуть відкрити кримінальне провадження проти лукашенка
У зверненні також стверджується, що лукашенко може бути причетний до примусового переміщення щонайменше 2442 українських дітей до білорусі.

Офіс президента України звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням перевірити правові підстави для відкриття кримінального провадження проти правителя білорусі Олександра лукашенка.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на оприлюднений лист.

Звернення стало відповіддю на запит опозиційної організації "Білоруський демократичний форум", яка у травні закликала президента Володимира Зеленського ініціювати притягнення лукашенка до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, державний терор та співучасть у російській агресії проти України.

У зверненні також стверджується, що лукашенко може бути причетний до примусового переміщення щонайменше 2442 українських дітей до білорусі. Ці факти, за даними організації, були задокументовані Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров повідомив представникам форуму, що їхнє звернення передано до Офісу генерального прокурора для розгляду та вжиття відповідних заходів, якщо для цього існують законні підстави.

Як зазначає Reuters, наразі немає реальної перспективи того, що лукашенко постане перед українським судом. Водночас можливе відкриття кримінального провадження може посилити міжнародний тиск на білоруського правителя та стати додатковим аргументом для України й білоруської опозиції у закликах до західних партнерів зберігати санкції проти Мінська.

Лукашенко є одним із ключових союзників путіна. У 2022 році він дозволив використовувати територію білорусі як плацдарм для повномасштабного вторгнення росії в Україну, а згодом погодився на розміщення в країні російської тактичної ядерної зброї та надав російським військам доступ до білоруської військової інфраструктури.

Останніми тижнями риторика Мінська стала жорсткішою. Нещодавно лукашенко пригрозив відправляти чиновників, які не виконують доручення, до армії та на кордон з Україною. Водночас він продовжує запевняти, що не планує залучати білоруську армію до війни проти України.

За словами генерального секретаря "Білоруського демократичного форуму" Дмитра Болкунця, можливе кримінальне переслідування суттєво підвищило б особисті юридичні та політичні ризики для лукашенка й стало б, на його думку, актом історичної справедливості.

Олександр ЛукашенкоБілорусьОфіс Президента

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