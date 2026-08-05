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У Литві виявили новий тунель для нелегальних мігрантів з білорусі

05 серпня 2026, 20:35
У Литві виявили новий тунель для нелегальних мігрантів з білорусі
Фото: LRT
За фактом незаконного перетину державного кордону розпочали досудове розслідування.
Співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) поблизу села Латежерис виявили підземний тунель, прокладений з території білорусі під фізичним бар'єром на глибині близько 1,5 метра.
 
Про це повідомляє LRT.
 
Облаштований колодами та дошками прохід простягався на чотири метри вглиб литовської території, а його вхід із білоруського боку був замаскований спеціальною тканиною.
 
Тунель не встигли законсервувати або повністю завершити, тому після проведення процесуальних дій прикордонники засипали його ґрунтом.
 
За фактом незаконного перетину державного кордону розпочали досудове розслідування. За цей злочин передбачене покарання – від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.
 
Нагадаємо, литовські прикордонники фіксують дедалі більше спроб незаконного переправлення мігрантів через підземні тунелі, прокладені з території білорусі. У Вільнюсі вважають, що до цієї діяльності можуть бути причетні представники білоруського режиму.
БілорусьЛитвамігранти

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