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Білоруські бізнесмени вимагають компенсацій за втрати Wildberries

04 серпня 2026, 17:19
Білоруські бізнесмени вимагають компенсацій за втрати Wildberries
Фото: n1.by
Товари понад 22 тисяч білоруських продавців зберігаються на складах Wildberries у рф, які зазнали атак.

Мінський столичний союз підприємців і роботодавців звернувся до Міністерства економіки білорусі через наслідки атак на склади маркетплейсу Wildberries у рф. 

На цих об’єктах, за даними об’єднання, зберігаються товари понад 22 тисяч білоруських підприємців, йдеться на сайті Мінського столичного союзу підприємців і роботодавців.

Організація направила лист заступнику міністра економіки білорусі Івану Вежновцю із проханням провести робочу зустріч щодо ситуації навколо Wildberries та розробити спільний план дій для захисту інтересів продавців.

У зверненні зазначається, що білоруські підприємці укладають договори з зареєстрованою в білорусі компанією ІМВБРБ, однак не мають прямих договірних відносин із власниками російських складських комплексів. Через це вони фактично не можуть впливати на умови зберігання своєї продукції після передачі товарів маркетплейсу.

Представники бізнесу заявили, що можливі втрати через пошкодження складів можуть мати значний вплив на білоруських продавців і економіку країни загалом.

Підприємці також закликали не визнавати автоматично пожежі та руйнування на складах у росії форс-мажорними обставинами, які дозволяють уникнути виплат компенсацій.

Із середини липня низка логістичних об’єктів Wildberries у рф зазнала атак, унаслідок яких були пошкоджені склади та знищені товари.

Раніше ми писали, що удари по рф вивели з ладу до 22% складів Wildberries.

 
БілорусьWildberries

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