Перша відпустка нового прем’єра Британії викликала критику опозиції

Уряд натомість запевняє, що глава Кабінету міністрів залишається на зв’язку та продовжує виконувати свої обов’язки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вирушив у сімейну відпустку менш ніж за два тижні після вступу на посаду, що викликало критику з боку опозиції.

Про це повідомляє британська газета The Times.

За інформацією видання, помічники прем’єра наполягли, щоб він не скасовував давно запланований відпочинок після виснажливої кампанії на довиборах у Мейкерфілді та напруженого періоду формування нового уряду.

На Даунінг-стріт не розкривають, куди саме поїхав Бернем, посилаючись на міркування безпеки. Відомо лише, що його супроводжує особиста охорона.

Уряд запевняє, що відсутність прем’єра не впливає на роботу Кабінету міністрів.

"Уряд продовжує працювати у звичайному режимі: прем’єр-міністр залишається на зв’язку з урядовцями, проводить наради та регулярно отримує доповіді щодо державних справ", – заявив речник Бернема.

Найвищою за рангом урядовицею цього тижня буде перша державна секретарка Луїза Хей. Водночас у британському уряді наголошують, що вона не виконуватиме обов’язків прем’єр-міністра.

Лідер партії Reform UK Лі Андерсон різко розкритикував рішення глави уряду.

"Пробувши на посаді лише два тижні, Енді Бернем уже втомився. Після відмови від низки передвиборчих обіцянок і нового напливу нелегальних мігрантів він поїхав за кордон відпочивати. Це не схоже на поведінку прем’єра, який серйозно ставиться до своїх обов’язків", – заявив Андерсон.

У британському уряді зазначають, що подробиці приватних поїздок прем’єр-міністра традиційно не розголошують із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, що 20 липня 2026 року Енді Бернем очолив уряд Великої Британії.