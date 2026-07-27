Зеленський і Бернем провели переговори на борту британського авіаносця

Сторони обговорили оборонну співпрацю та підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Переговори пройшли на борту авіаносця HMS Queen Elizabeth під час візиту української делегації до британської військово-морської бази в Портсмуті.

Про це глава держави написав на Facebook-сторінці.

За словами Зеленського, це перший закордонний візит, який новий британський прем'єр прийняв після вступу на посаду.

"Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем'єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною", – зазначив президент.

Під час переговорів сторони обговорили зміцнення безпеки України, зокрема захист повітряного та морського простору, а також розширення співпраці в оборонній промисловості.

Окрему увагу приділили розвитку спільного виробництва озброєння та безпілотних технологій. Зеленський подякував британському уряду за рішення передати Україні технології радіоелектронної боротьби (РЕБ), які допоможуть захистити українські дрони від засобів протидії противника.

"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", – наголосив глава держави.

Також Зеленський запросив Енді Бернема відвідати Україну.

Нагадаємо, у понеділок, 27 липня, Зеленський прибув до Лондона на зустріч із Бернемом.