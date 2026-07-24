Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Британії закликали прем'єра домагатися відтермінування нової системи в'їзду до ЄС

24 липня 2026, 18:45
У Британії закликали прем'єра домагатися відтермінування нової системи в'їзду до ЄС
Водночас Греція вже заявила, що не запроваджуватиме додаткові біометричні перевірки для громадян Великої Британії.

Нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема закликали звернутися до лідерів ЄС із проханням тимчасово призупинити запуск нової системи в'їзду-виїзду (EES), щоб уникнути затримок під час пікового сезону літніх подорожей.

Про це повідомляє The Guardian.

Із таким закликом виступив представник Ліберальних демократів із закордонних справ Калум Міллер. Він заявив, що система EES може створити значні проблеми для британських туристів і вантажоперевізників, тому її варто відкласти щонайменше до вересня.

Очікується, що з п'ятниці до понеділка за кордон вирушать близько 2,2 млн британців, переважно до європейських країн. Найпопулярнішими напрямками цього вікенду стануть Іспанія, Греція, Португалія, Італія та Туреччина.

Водночас Греція вже заявила, що не запроваджуватиме додаткові біометричні перевірки для громадян Великої Британії, попри запуск EES.

У британському уряді зазначили, що, хоча нова система є рішенням ЄС, Лондон працює над тим, щоб британці могли подорожувати влітку з мінімальними незручностями.

ЄвросоюзБританіяЕнді БернемEES

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється