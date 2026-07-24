У Британії закликали прем'єра домагатися відтермінування нової системи в'їзду до ЄС

Водночас Греція вже заявила, що не запроваджуватиме додаткові біометричні перевірки для громадян Великої Британії.

Нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема закликали звернутися до лідерів ЄС із проханням тимчасово призупинити запуск нової системи в'їзду-виїзду (EES), щоб уникнути затримок під час пікового сезону літніх подорожей.

Про це повідомляє The Guardian.

Із таким закликом виступив представник Ліберальних демократів із закордонних справ Калум Міллер. Він заявив, що система EES може створити значні проблеми для британських туристів і вантажоперевізників, тому її варто відкласти щонайменше до вересня.

Очікується, що з п'ятниці до понеділка за кордон вирушать близько 2,2 млн британців, переважно до європейських країн. Найпопулярнішими напрямками цього вікенду стануть Іспанія, Греція, Португалія, Італія та Туреччина.

Водночас Греція вже заявила, що не запроваджуватиме додаткові біометричні перевірки для громадян Великої Британії, попри запуск EES.

У британському уряді зазначили, що, хоча нова система є рішенням ЄС, Лондон працює над тим, щоб британці могли подорожувати влітку з мінімальними незручностями.