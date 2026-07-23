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Президент Польщі повторно ініціював референдум щодо кліматичної політики ЄС

23 липня 2026, 20:59
Президент Польщі повторно ініціював референдум щодо кліматичної політики ЄС
Фото: Getty Images
Про своє рішення Навроцький оголосив під час зустрічі з жителями Дембиці.

Президент Польщі Кароль Навроцький повторно подав до Сенату клопотання про проведення загальнонаціонального референдуму щодо кліматичної політики Європейського Союзу, відомої як Європейський зелений курс.

Про це повідомляє RMF24.

Про своє рішення Навроцький оголосив під час зустрічі з жителями Дембиці.

"Незадовго до від’їзду до Дембиці я подав друге клопотання про проведення референдуму щодо зеленого курсу", – заявив президент.

На референдум планується винести одне запитання: "Чи підтримуєте Ви реалізацію Польщею кліматичної політики Європейського Союзу?"

Як пояснили в Канцелярії президента Польщі, у виборчому бюлетені також будуть офіційні роз'яснення щодо наслідків кожного варіанта відповіді.

Якщо Сенат схвалить проведення голосування, референдум має відбутися 27 вересня 2026 року.

Навроцький зазначив, що попередню спробу провести референдум було відхилено через невдале формулювання питання.

"Ми підготували в Канцелярії Президента РП зовсім інше, нове питання, просте питання", – сказав він.

Попереднє клопотання президента Сенат відхилив 20 травня 2026 року. Відповідно до Конституції Польщі, глава держави може призначити загальнонаціональний референдум лише за згодою Сенату, яку має бути ухвалено абсолютною більшістю голосів.

ПольщареферендумЄвросоюзКароль Навроцький

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