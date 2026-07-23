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Європу закликали взяти на себе провідну роль у переговорах щодо України

23 липня 2026, 21:22
Європу закликали взяти на себе провідну роль у переговорах щодо України
Фото: Укрінформ
Момент сприятливий.

Європейські держави мають скористатися моментом і взяти активнішу роль у просуванні переговорів між Україною та росією.

Про це в авторській колонці для Financial Times пише голова відділу росії та Євразії в Rand Corporation Семюел Чарап.

Автор зазначає, що позиції України останнім часом зміцнилися, а союзники нарощують підтримку Києва – кредит ЄС на €90 млрд, новий пакет санкцій та €70 млрд військової допомоги від НАТО. Втім, цього недостатньо для завершення війни. "Без постійного дипломатичного процесу нещодавнє покращення відносного становища України, найімовірніше, призведе до подальшої ескалації або затягування, а не до припинення вогню", – пише аналітик.

Чарап нагадує, що американські зусилля були нерівномірними – Вашингтон переходив від ідеї часткових перемир'їв до комплексного плану врегулювання, а згодом увагу адміністрації відвернув конфлікт навколо Ірану. Саме тому Велика Британія, Франція та Німеччина мають перетворити заяви про підтримку переговорів на конкретні дії – створення безперервного переговорного процесу за участю України, росії та Європи за підтримки США.

Автор визнає ризик того, що москва може використовувати переговори для затягування часу, однак вважає не менш ризикованою ставку на те, що сприятливіший момент з'явиться пізніше. Нагадуючи слова Кеннеді, Чарап підсумовує: "Дипломатія й оборона не є взаємозамінними. Кожна з них окремо зазнала б невдачі".

переговориЄвросоюзвійна в Україні

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