ЄС оштрафував Google майже на €900 млн

Компанію звинуватили у зловживанні домінуючим становищем у пошуку та магазині застосунків.

Європейська комісія оштрафувала Google на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Перший штраф у розмірі 460 млн євро стосується роботи пошукової системи Google Search. Регулятор встановив, що компанія систематично надавала перевагу власним сервісам, зокрема у сферах онлайн-покупок, бронювання готелів, транспорту та спорту – розміщуючи їх вище за сервіси конкурентів.

У Єврокомісії зазначили, що Google використовував для своїх продуктів помітніші позиції у видачі, покращені візуальні елементи та спеціальні фільтри, тоді як сторонні сервіси таких переваг не мали.

Другий штраф у 430 млн євро,пов'язаний із магазином застосунків Google Play. За висновком Комісії, компанія обмежувала розробників у можливості безкоштовно повідомляти користувачів про альтернативні способи купівлі цифрових товарів і послуг за межами Google Play, зокрема через власні сайти або інші магазини застосунків.

Крім того, Єврокомісія визнала несумісними з вимогами DMA комісії, які Google стягував у таких випадках, а також тривалість їх застосування.

Регулятор зобов'язав компанію усунути виявлені порушення. Google має забезпечити рівні умови для сторонніх сервісів у результатах пошуку та дозволити розробникам вільно інформувати користувачів про альтернативні способи оплати й укладати угоди як у Google Play, так і поза його межами.

На виконання рішення компанії відведено 60 днів. У разі невиконання вимог Єврокомісія може накласти додаткові штрафи – до 5% від загального світового обороту Google.