ЄС оштрафував Google майже на €900 млн
Європейська комісія оштрафувала Google на загальну суму 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Перший штраф у розмірі 460 млн євро стосується роботи пошукової системи Google Search. Регулятор встановив, що компанія систематично надавала перевагу власним сервісам, зокрема у сферах онлайн-покупок, бронювання готелів, транспорту та спорту – розміщуючи їх вище за сервіси конкурентів.
У Єврокомісії зазначили, що Google використовував для своїх продуктів помітніші позиції у видачі, покращені візуальні елементи та спеціальні фільтри, тоді як сторонні сервіси таких переваг не мали.
Другий штраф у 430 млн євро,пов'язаний із магазином застосунків Google Play. За висновком Комісії, компанія обмежувала розробників у можливості безкоштовно повідомляти користувачів про альтернативні способи купівлі цифрових товарів і послуг за межами Google Play, зокрема через власні сайти або інші магазини застосунків.
Крім того, Єврокомісія визнала несумісними з вимогами DMA комісії, які Google стягував у таких випадках, а також тривалість їх застосування.
Регулятор зобов'язав компанію усунути виявлені порушення. Google має забезпечити рівні умови для сторонніх сервісів у результатах пошуку та дозволити розробникам вільно інформувати користувачів про альтернативні способи оплати й укладати угоди як у Google Play, так і поза його межами.
На виконання рішення компанії відведено 60 днів. У разі невиконання вимог Єврокомісія може накласти додаткові штрафи – до 5% від загального світового обороту Google.