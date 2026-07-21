BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги

Українська Прем'єр-Ліга та ліцензований букмекер BETKING офіційно оголосили про початок стратегічного партнерства, розрахованого на два сезони.

Співпраця передбачає реалізацію спільних маркетингових, медійних і соціальних проєктів, розвиток сучасних форматів взаємодії з уболівальниками та популяризацію Української Прем'єр-Ліги.

У межах партнерства сторони реалізують низку спільних ініціатив, серед яких — створення офіційної лінійки мерчу УПЛ та BETKING, запуск нагороди "Гравець туру" від BETKING, а також соціальної ініціативи "Грай відповідально", спрямованої на формування культури відповідального ставлення до гри.

Новий формат співпраці

УПЛ та BETKING спільно розвиватимуть комунікаційні проєкти, цифровий контент, спеціальні активації для вболівальників та інтерактивні механіки, які зроблять чемпіонат ще ближчим до футбольної аудиторії.

Одним із перших спільних проєктів стане запуск офіційної колекції мерчу для вболівальників. Також нагорода "Гравець туру" стане постійною рубрикою чемпіонату та відзначатиме найкращого футболіста кожного ігрового тижня.

Стратегічне партнерство

Директор BETKING Павло Журило зазначив, що співпраця з Українською Прем'єр-Лігою є логічним продовженням стратегії бренду щодо підтримки українського спорту.

"Для BETKING партнерство з Українською Прем'єр-Лігою — це ще один важливий крок у реалізації нашої довгострокової стратегії підтримки українського спорту. Ми прагнемо бути не просто партнером, а активним учасником розвитку чемпіонату. Разом з УПЛ працюватимемо над створенням нових форматів взаємодії з уболівальниками, розвитком цифрових проєктів, запуском спільного мерчу та нових маркетингових ініціатив. Запуск нагороди "Гравець туру" та проєкту "Грай відповідально" — лише перші кроки нашої спільної роботи. Ми переконані, що разом зможемо створити нові стандарти партнерства між бізнесом і професійним спортом та зробити Українську Прем'єр-Лігу ще привабливішою для мільйонів уболівальників", — зазначив директор BETKING Павло Журило.

В Українській Прем'єр-Лізі зазначають, що партнерство відкриває нові можливості для розвитку чемпіонату та взаємодії з футбольною аудиторією.

"Ми розпочинаємо співпрацю, яка сфокусована на розвитку медійного контенту та покращенні взаємодії з аудиторією. У межах партнерства ми плануємо реалізувати низку проєктів: від запуску офіційного мерчу до соціальної ініціативи "Грай відповідально". Розраховуємо, що ці маркетингові кроки допоможуть залучити нову аудиторію та посилити увагу до матчів УПЛ", — зазначив президент Української Прем'єр-Ліги Євген Дикий.

Партнерство УПЛ та BETKING, що входить до складу King Group, спрямоване на розвиток Української Прем'єр-Ліги, створення нових форматів взаємодії з уболівальниками та посилення позицій українського клубного футболу.

Довідка про BETKING

BETKING — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. BETKING пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

BETKING активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

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