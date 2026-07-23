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США підписали ядерну угоду з Саудівською Аравією

23 липня 2026, 18:19
США підписали ядерну угоду з Саудівською Аравією
Фото: reuters.com
Королівство може отримати право збагачувати власний уран.

Адміністрація Трампа підписала із Саудівською Аравією угоду про мирну ядерну співпрацю, яка в майбутньому може дозволити королівству самостійно збагачувати уран для атомних реакторів.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр енергетики США Кріс Райт і його саудівський колега принц Абдулазіз бін Салман підписали угоду про мирну ядерну співпрацю та окрему двосторонню угоду про гарантії. Обидва документи передадуть на розгляд Конгресу. Очікується, що домовленість діятиме 30 років і передбачатиме інвестиції на мільярди доларів. До реалізації програми планують залучити американські компанії, зокрема Westinghouse.

Угода може передбачати будівництво в Саудівській Аравії підприємства зі збагачення урану – перед цим сторони мають провести спільне дослідження. Райт назвав домовленості відображенням спільного прагнення зміцнити торговельні відносини та запевнив, що документи відповідають найвищим стандартам ядерної безпеки і принципам нерозповсюдження.

Критики, однак, побоюються, що механізми контролю будуть недостатньо жорсткими. Особливе занепокоєння викликає можливість обмежити обсяги та рівень збагачення урану, адже збагачений уран може використовуватися не лише як паливо для АЕС, а й для створення ядерної зброї.

СШАядерна зброяСаудівська Аравія

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