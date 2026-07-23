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ЮНЕСКО заявило про загрозу знищення Херсонеса в окупованому Криму

23 липня 2026, 19:32
ЮНЕСКО заявило про загрозу знищення Херсонеса в окупованому Криму
Фото: vizayalta.com.ua
Підставою для такого кроку стали масштабна незаконна забудова території пам'ятки.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хору" в окупованому Криму до Списку всесвітньої спадщини під загрозою. Відповідне рішення ухвалили під час 48-ї сесії Комітету в Пусані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підставою для такого кроку стали масштабна незаконна забудова території пам'ятки, пошкодження археологічного шару під час будівництва історико-археологічного комплексу "Новий Херсонес", втрата автентичності історичного ландшафту, а також незаконні археологічні розкопки й вивезення культурних цінностей з окупованого півострова.

За даними українських науковців, підтвердженими супутниковим моніторингом UNITAR/UNOSAT, під час будівельних робіт використовувалася важка техніка, яка пошкодила культурний шар на глибину до 10 метрів. Крім того, з території пам'ятки вивезли сотні тисяч археологічних артефактів.

У ЮНЕСКО наголосили, що через тимчасову окупацію Криму Україна не може здійснювати належний моніторинг, реставрацію та охорону об'єкта. Комітет також закликав негайно припинити будь-які дії, які завдають шкоди культурній спадщині півострова, та звернув увагу на необхідність захисту інших пам'яток, зокрема Ханського палацу в Бахчисараї, печерних міст Кримської Готії, Кримської астрофізичної обсерваторії та Судацької фортеці.

КримЮНЕСКОросія окупанти

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