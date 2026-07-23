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Трамп заявив, що розглядає масштабний удар по Ірану: "Ми повністю готові"

23 липня 2026, 20:23
Трамп заявив, що розглядає масштабний удар по Ірану:
Facebook / The White House
На тлі загострення конфлікту ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану, які можуть перевершити за масштабами попередню операцію Epic Fury.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios.

За словами Трампа, остаточного рішення він ще не ухвалив, однак Вашингтон уже готовий до можливого нового етапу військової кампанії.

"Я розглядаю можливість масштабного удару. Більшого, ніж будь-коли раніше. Я близький до прийняття рішення. Ми повністю готові до цього", – заявив президент США.

Він також зазначив, що Ізраїль може швидко приєднатися до операції, якщо отримає відповідне прохання, хоча, за його словами, США здатні діяти самостійно. Водночас Трамп визнав, що участь Ізраїлю може спровокувати нові удари Ірану у відповідь.

Як повідомили Axios двоє американських посадовців, рішення про початок нової операції поки не ухвалене, а військові не отримували жодних нових наказів.

Президент США також заявив, що Тегеран прагне переговорів, однак поки не готовий до укладення угоди. "Вони ще не відчули достатнього болю", – сказав він.

На тлі загострення конфлікту ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, тоді як ідея повернення до повномасштабної війни залишається непопулярною серед американців.

Тим часом Палата представників США вдруге закликала Трампа припинити війну проти Ірану. Резолюцію підтримали також кілька республіканців, які виступили всупереч позиції керівництва своєї партії.

ІранДональд Трамп

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