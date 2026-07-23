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російський слід: розвідка США розслідує атаки Ірану на об'єкти ЦРУ

23 липня 2026, 08:41
російський слід: розвідка США розслідує атаки Ірану на об'єкти ЦРУ
Фото: Укрінформ
Аналітики вивчають можливу участь москви у підготовці ударів іранських безпілотників.

Американська розвідка вивчає можливу причетність росії до атак Ірану на об'єкти Центрального розвідувального управління (ЦРУ) у країнах Перської затоки. Серед версій – передача Тегерану розвідувальної інформації про цілі або технологій для підвищення точності ударів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом розслідування.

За словами чотирьох співрозмовників агентства, остаточних висновків щодо ролі Москви поки немає. Водночас американські аналітики звернули увагу на високу точність атак, ефективність ударів та попередню військово-технічну співпрацю між росією та Іраном.

За даними Reuters, у березні під удари іранських безпілотників потрапили щонайменше два об'єкти ЦРУ — станція в посольстві США в Ер-Ріяді та окремий об'єкт на сході Іраку. Деякі джерела також повідомили про інші атаки, однак без уточнення деталей.

Двоє західних чиновників у країнах Перської затоки заявили, що під час атаки в Саудівській Аравії Іран міг використати модернізовані за участі росії безпілотники Shahed. За їхніми словами, один дрон пробив отвір у зовнішній стіні американського посольства, після чого другий залетів усередину та вибухнув. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Крім того, одне з джерел повідомило агентству, що росія могла допомогти Ірану підвищити точність дронів Shahed-136, передавши систему супутникової навігації Kometa-M.

Як зазначає видання, західні спецслужби також не виключають, що москва може бути зацікавлена у подальшому посиленні підтримки Ірану на тлі конфлікту зі США.

 

РосіяСШАІран

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