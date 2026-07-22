росія зберегла вплив попри санкції, що зміцнює впевненість путіна – NYT

кремль адаптувався до міжнародного тиску і продовжує вірити у можливість перемоги.

Попри санкції, втрати на фронті та погіршення відносин із Заходом, москва зберегла міжнародні зв’язки й вважає, що може витримати тривале протистояння.

Галва кремля путін не планує відмовлятися від війни проти України, оскільки переконаний, що москва все ще має шанси досягти своїх цілей і пережити тиск Заходу.

Йдеться у матеріалі газети The New York Times

За її оцінкою, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що рф опиниться в міжнародній ізоляції через санкції та розрив відносин із західними країнами. Однак кремлю вдалося зберегти економічні та дипломатичні зв’язки з низкою держав, зокрема країнами Глобального Півдня.

Нотте зазначає, що москва швидко адаптувалася до нових умов: почала активніше розвивати відносини з державами, які не захотіли приєднуватися до західної політики тиску на рф, і використовувати альтернативні торговельні та фінансові канали.

Одним із прикладів дослідниця називає Об’єднані Арабські Емірати. За її словами, після початку війни Дубай став одним із центрів діяльності російського бізнесу, через який проходили торговельні операції та фінансові потоки, що допомагали москві частково обходити наслідки санкцій.

Також Нотте звертає увагу на активність росії в Африці та міжнародних організаціях. За її словами, Кремль використовує антиколоніальні настрої, а також формати на кшталт БРІКС для посилення свого впливу та пошуку партнерів.

Водночас підтримка рф у світі залишається неоднорідною. У частині країн вона ґрунтується на історичних зв’язках із СРСР, тоді як в інших – на прагматичних інтересах окремих урядів.

Разом із тим авторка вказує і на ознаки послаблення російського впливу. Зокрема, у Казахстані посилюються настрої щодо більшої дистанції від москви, а у Вірменії зростає критика рф через її позицію під час загострення навколо Нагірного Карабаху.

На думку Нотте, попри здатність Кремля пристосовуватися до нових умов, глобальні позиції росії поступово слабшають. Водночас війна проти України залишається для Путіна ключовим фактором, який визначатиме майбутнє країни.

Дослідниця вважає, що російський лідер продовжує робити ставку на затяжне протистояння та розраховує, що зможе витримати довший конфлікт, ніж його опоненти.