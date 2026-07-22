У НАТО відреагували на зміну головкома ЗСУ: підтримка України не зміниться
У НАТО заявили, що зміна головнокомандувача Збройних сил України не призведе до змін у військовій співпраці та підтримці Києва з боку Альянсу.
Про це повідомив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв’язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро.
Коментуючи призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ, представник НАТО зазначив, що ротації у військовому керівництві є звичною практикою.
"Жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною", – заявив Галофоро.
Він також повідомив, що поки не мав особистої зустрічі з новим головнокомандувачем ЗСУ, але очікує на можливість провести такі переговори.
Раніше стало відомо про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України замість Олександра Сирського.
Нагадмєо, що у вівторок Зеленський призначив Драпатого новим головкомом ЗСУ замість Сирського.