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У НАТО відреагували на зміну головкома ЗСУ: підтримка України не зміниться

22 липня 2026, 19:29
У НАТО відреагували на зміну головкома ЗСУ: підтримка України не зміниться
Україна НАТО
В Альянсі заявили, що призначення Михайла Драпатого не вплине на військову співпрацю з Україною.

У НАТО заявили, що зміна головнокомандувача Збройних сил України не призведе до змін у військовій співпраці та підтримці Києва з боку Альянсу.

Про це повідомив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв’язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро. 

Коментуючи призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ, представник НАТО зазначив, що ротації у військовому керівництві є звичною практикою.

"Жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною", – заявив Галофоро.

Він також повідомив, що поки не мав особистої зустрічі з новим головнокомандувачем ЗСУ, але очікує на можливість провести такі переговори.

Раніше стало відомо про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України замість Олександра Сирського.

Нагадмєо, що у вівторок Зеленський призначив Драпатого новим головкомом ЗСУ замість Сирського

 

НАТОУкраїна

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