У Молдові ліквідували чотири партії, пов’язані з забороненою "Шор"

Усі вони заявили про намір подати апеляцію.

Апеляційна палата Молдови ухвалила рішення про розпуск чотирьох політичних партій, які вважають наступницями популістської та проросійської партії «Шор», забороненої Конституційним судом країни.

Про це повідомляє Newsmaker.

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції Молдови та постановив припинити діяльність партій "Шанс", "Відродження", "Перемога" та "Альтернативна сила порятунку Молдови".

Крім того, суд призупинив на один рік діяльність партії Moldova Mare. Її очолює Вікторія Фуртуне, яку називають соратницею молдовського олігарха-втікача Ілана Шора.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене у Вищій судовій палаті Молдови протягом двох місяців. Для партії Moldova Mare термін подання апеляції становить 10 днів.

Представники всіх п’яти політичних сил заявили про намір оскаржити рішення суду. Лідер партії "Шанс" Алексєй Лунгу назвав постанову «національною ганьбою».

Партія "Шор" була заборонена Конституційним судом Молдови у 2023 році. Рішення ухвалили після того, як влада країни звинуватила політичну силу у діях проти конституційного ладу та використанні незаконного фінансування.

Сам Ілан Шор та його соратниця Марина Таубер, яка має вирок у Молдові, нині перебувають у росії. Вони, зокрема, брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. росію також відвідували Вікторія Фуртуне та лідер Партії соціалістів Молдови, колишній президент країни Ігор Додон.

Також у середу, 22 липня, Санду офіційно призначила новий уряд Молдови.