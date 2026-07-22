Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Молдові ліквідували чотири партії, пов’язані з забороненою "Шор"

22 липня 2026, 17:29
У Молдові ліквідували чотири партії, пов’язані з забороненою
Фото: ria.ru
Усі вони заявили про намір подати апеляцію.

Апеляційна палата Молдови ухвалила рішення про розпуск чотирьох політичних партій, які вважають наступницями популістської та проросійської партії «Шор», забороненої Конституційним судом країни.

Про це повідомляє Newsmaker.

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції Молдови та постановив припинити діяльність партій "Шанс", "Відродження", "Перемога" та "Альтернативна сила порятунку Молдови".

Крім того, суд призупинив на один рік діяльність партії Moldova Mare. Її очолює Вікторія Фуртуне, яку називають соратницею молдовського олігарха-втікача Ілана Шора.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене у Вищій судовій палаті Молдови протягом двох місяців. Для партії Moldova Mare термін подання апеляції становить 10 днів.

Представники всіх п’яти політичних сил заявили про намір оскаржити рішення суду. Лідер партії "Шанс" Алексєй Лунгу назвав постанову «національною ганьбою».

Партія "Шор" була заборонена Конституційним судом Молдови у 2023 році. Рішення ухвалили після того, як влада країни звинуватила політичну силу у діях проти конституційного ладу та використанні незаконного фінансування.

Сам Ілан Шор та його соратниця Марина Таубер, яка має вирок у Молдові, нині перебувають у росії. Вони, зокрема, брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. росію також відвідували Вікторія Фуртуне та лідер Партії соціалістів Молдови, колишній президент країни Ігор Додон.

Також у середу, 22 липня, Санду офіційно призначила новий уряд Молдови.

 
МолдоваШор

Останні матеріали

Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється