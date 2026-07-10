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Партія Санду визначила кандидата на посаду нового прем'єра Молдови

10 липня 2026, 21:49
Партія Санду визначила кандидата на посаду нового прем'єра Молдови
Фото: з вільних джерел
За словами Гросу, рішення про висунення Тофана партія представить під час консультацій із президенткою Маєю Санду, які відбудуться 12 липня.

Партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) висуне бізнесмена Василе Тофана кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни. Остаточне рішення ухвалять після консультацій президентки Маї Санду з парламентськими фракціями.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на заяву спікера парламенту та лідера PAS Ігоря Гросу.

За словами Гросу, рішення про висунення Тофана партія представить під час консультацій із президенткою Маєю Санду, які відбудуться 12 липня. Він зазначив, що під час кількагодинної зустрічі сторони обговорили бачення розвитку країни та першочергові завдання майбутнього уряду.

"Ми кілька годин обговорювали з паном Тофаном його бачення і план дій. Радий, що ми поділяємо спільні цілі та фундаментальні цінності – вступ до ЄС у найближчі роки, очищення держустанов від корупції, реалізація розпочатих реформ, економічне зростання", – заявив Гросу.

Лідер PAS наголосив, що Тофан має багаторічний досвід у сфері бізнесу, інвестицій та корпоративного управління як у Молдові, так і за кордоном.

Василе Тофан є підприємцем, інвестором фонду Horizon Capital, що працює в Україні та Молдові, а також співзасновником громадського руху "Європа-2028". Раніше він керував інвестиціями у низці великих компаній, входив до складу рад директорів кількох молдовських організацій та працював у компанії Philips в Амстердамі. Тофан здобув освіту в Гарвардській бізнес-школі та Роттердамському університеті імені Еразма та володіє п'ятьма іноземними мовами.

Необхідність призначення нового глави уряду виникла після того, як 3 липня прем'єр-міністр Александру Мунтяну оголосив про відставку. Тимчасово виконувати обов'язки очільника уряду президентка Мая Санду доручила віцепрем'єру та міністру економічного розвитку й цифровізації Еуджену Осмокеску.

Консультації щодо кандидатури нового прем'єр-міністра триватимуть 10–11 липня. Водночас Партія соціалістів, комуністи, "Наша партія" та блок "Альтернатива" вже заявили, що не братимуть у них участі.

Мая СандуМолдовавибори

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