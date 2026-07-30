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Перемовники Трампа вперше відвідають Україну – ЗМІ

30 липня 2026, 20:43
Перемовники Трампа вперше відвідають Україну – ЗМІ
На початку липня повідомлялося, що представники Трампа не планують найближчим часом їхати до Києва.

Перемовники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше планують відвідати Україну. Їхній візит до Києва очікується у другій половині серпня.

Про це повідомив старший кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на два обізнані джерела.

За даними співрозмовників журналіста, Віткофф і Кушнер візьмуть участь у заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України.

На початку липня повідомлялося, що представники Трампа не планують найближчим часом їхати до Києва. Тоді зазначалося, що Кушнер і Віткофф можуть відвідати Україну та Росію лише у разі появи нових підстав для переговорів.

Водночас ще 1 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував майбутній візит посланців президента США до Києва.

Очікується, що поїздка стане першим візитом переговорників Трампа до України після його повернення до Білого дому.

війнаСтів ВіткоффДжаред Кушнер

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