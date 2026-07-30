Ілон Маск готує масштабну кампанію на підтримку республіканців – Axios

America PAC зосередиться на агітації, цифровій рекламі та прямій поштовій розсилці, щоб підвищити явку республіканських виборців.

Мільярдер Ілон Маск готує масштабну кампанію на підтримку Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Для цього він відновлює роботу свого суперкомітету політичної дії America PAC, який під час президентських виборів 2024 року витратив понад 260 млн доларів на підтримку Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, America PAC зосередиться на агітації, цифровій рекламі та прямій поштовій розсилці, щоб підвищити явку республіканських виборців, насамперед тих, хто традиційно менш активно бере участь у проміжних виборах.

Представники Маска не розкривають обсяг майбутнього фінансування кампанії, однак очікується, що він знову інвестує значні кошти. У 2024 році пожертви бізнесмена зробили його найбільшим індивідуальним політичним донором за один виборчий цикл в історії США.

"America PAC був важливим партнером у нашій історичній операції з мобілізації виборців у 2024 році. Їхнє повернення у 2026 році є величезною підтримкою для республіканців по всій країні", – заявив старший політичний радник Дональда Трампа Джеймс Блер.

За інформацією Axios, кошти Маска ще більше посилять фінансову перевагу Республіканської партії. Наразі республіканські політичні комітети мають більш ніж 300 млн доларів переваги над демократами, не враховуючи близько 400 млн доларів, які перебувають на рахунках пов'язаного з Трампом суперкомітету MAGA Inc.

Водночас політична ситуація для республіканців залишається непростою. Низькі рейтинги схвалення Дональда Трампа, зокрема щодо економіки та війни з Іраном, можуть ускладнити партії боротьбу за збереження контролю над Палатою представників і Сенатом.

Кампанію America PAC очолить головний політичний радник Маска Кріс Янг. Організація координуватиме свої дії з іншими республіканськими структурами, зосередившись на мобілізації виборців, тоді як інші комітети вкладатимуть ресурси у телевізійну рекламу.

Після конфлікту з Дональдом Трампом у 2025 році, коли Маск різко критикував масштабний бюджетний законопроєкт президента та навіть заявляв про можливість створення третьої партії, їхні відносини поступово покращилися. До кінця минулого року мільярдер відновив фінансову підтримку Республіканської партії, а тепер готується знову відіграти одну з ключових ролей у її виборчій кампанії.